Bağış yapmak kolaylaştı Türk Telekom ile Türk Kızılay arasındaki işbirliğiyle Kızılay'a düzenli aralıklarla bağışta bulunmak isteyen Türk Telekom kullanıcıları, tek bir SMS göndererek 10 lira bağışta bulunabilecek.

Türk Telekom ile Türk Kızılay arasındaki işbirliğiyle Kızılay'a düzenli aralıklarla bağışta bulunmak isteyen Türk Telekom kullanıcıları, tek bir SMS göndererek 10 lira bağışta bulunabilecek. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Abonelikli Bağış Sistemi ile Türk Kızılay'a yapılan yardımların sürekliliğini ve etkisini artırmayı hedeflediklerini belirtti. TÜM MANŞETLER