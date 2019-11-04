





Değer tespiti nasıl yapılacak?

Gayrimenkulünü satmak isteyenler önce tapuya başvurup değerleme uzmanı isteyecek. Satış bedeli emlak vergisi değerinin yanı sıra Tapu Kadastro'nun belirleyeceği değerin altında olmayacak.



Hangi değişkenler dikkate alınacak?

Değer tespitini SPK tarafından lisanslandırılan şirketler yapacak. Gayrimenkulün zemini, hastaneye, ana caddeye mesafesi, cephesi, inşaatta kullanılan malzemenin cinsi gibi 30'a yakın değişken dikkate alınacak.