Rekorlar cepte Türk Telekom, 9 ayda rekorlara imza attı. 2008'deki halka arzdan bu yana son 11 yılın en iyi ilk 9 aylık büyüme ve faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) değerlerine ulaşıldı.

Türk Telekom, 9 ayda rekorlara imza attı. 2008'deki halka arzdan bu yana son 11 yılın en iyi ilk 9 aylık büyüme ve faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) değerlerine ulaşıldı. 2019'un 9 ayında yıllık yüzde 15.6 büyüme ile 17.4 milyar lira gelir elde eden Türk Telekom, 2008'deki halka arzdan bu yana ilk 9 aylık dönemler içerisinde en yüksek gelir artışını gerçekleştirdi. Türk Telekom'un net kârı da son 7 yılın en yüksek 9 aylık değeri olan 1.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, ilk yarıda kaydettikleri başarılı performansı 3. çeyrekte de sürdürdüklerini belirtti.