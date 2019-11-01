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  • 01.11.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 12:23

? 1 Kasım EYT yasası son gelişmeler neler? ? ?

, sorusu son dönemde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Emekli olabilmek için yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar için üzecek haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 bitçesinde EYT'nin bulunmadığını belirtti. Peki, EYT'de son gelişmeler neler? EYT yasası çıkacak mı? ?

EYT ne oldu? Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT'den müjdeli haber bekleyen vatandaşlar, 'EYT yasası çıkacak mı' sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz haftalarda EYT konusunda uzmanlar tarafından formüller açıklanmış, yasa bekleyenlerin umutlu bekleyişi başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın 2020 bütçe açıklamasının ardından son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, EYT ne oldu? EYT yasası çıkacak mı? EYT çıkarsa kimler emekli olur? İşte 1 Kasım EYT yasası son gelişmeler...

BAŞKAN ERDOĞAN EYT İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldiği sırada bir vatandaşın EYT sorusuna yanıt verdi. Makam aracının yanına giden bir vatandaş, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" cevabını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" cevabın verdi.

EYT ile ilgili son açıklamalar için bir sonraki sayfaları ziyaret ediniz...

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Ayten Ayten

Geriye dönük borçlanma hakkı çıkmasını istiyorum

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 01.11.2019 13:00
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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