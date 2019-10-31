Vergide tavan yükseliyor

hedefleri arasında yer alan '' için hazırlanan reform paketiyletarifesine yeni dilim ve oranlar ekleniyor. Yeni tarifeler bu yılki ücret gelirlerine uygulanmayacak. Beyanname dolduranlarkadar eğitim, sağlık harcamaları ve bağışları vergiden düşebilecek, telif kazançlarınıngeçen bölümünden vergi alınacak. Tek işverenden 500 bin lirayı aşan ücret gelirleri elde edenler için de beyanname zorunlu hale geliyor. Birden fazla işverenden ücret alanlar, aynı yıl içinde işyeri değiştirenler, birden sonraki işverenden aldıkları ücretler toplamıaşanlar da beyanname verecek.Gelir Vergisi dilimi kaça çıkıyor? Mevcut oranlar sabit kalacak. Mevcuttaolmak üzere 4 dilim halinde uygulanan vergileme dilimleriçıkıyor. Artık yüzde 15, 20, 27, 35, 39, 43 ve 45 olarak uygulanacak.Geliri 500 bin liraya kadar olanı etkiliyor mu? 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Ancak daha yüksek gelir elde edenin vergisi artacak. Uygulama 1 Ocak 2020'de başlayacak.