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TEB’e 400 milyon $ sendikasyon kredisi

Türk Ekonomi Bankası, 400 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisini imzaladı. Söz konusu kredi, ABD, Kanada, AB, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla sağlandı.

TEB’e 400 milyon $ sendikasyon kredisi
Türk Ekonomi Bankası, 400 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisini imzaladı. Söz konusu kredi, ABD, Kanada, AB, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla sağlandı.

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