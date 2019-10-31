TEB’e 400 milyon $ sendikasyon kredisi

Türk Ekonomi Bankası, 400 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisini imzaladı. Söz konusu kredi, ABD, Kanada, AB, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla sağlandı. Türk Ekonomi Bankası, 400 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisini imzaladı. Söz konusu kredi, ABD, Kanada, AB, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla sağlandı.
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