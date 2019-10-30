Memurlar – Yapılan zamların ardından 2020 yılı için memurların maaşlarının ne kadar olacağı merak konusudur. 2020 yılında kadro derecelerine göre memur maaşları ne kadar olacak? Hükumet ve memur sendikaları arasında 5 milyon memur ve memur emeklisinin 2020-2021 için mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı ve durum hakem heyetine kalmıştı. Hakem heyetinin toplanıp memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve oluşursa enflasyon farkı verilmesi kararını açıklamasının ardından maaş rakamları da belli olmuş oldu.

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