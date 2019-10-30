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  • 31.10.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 09:08

2020 yılı , , , memur Ocak ayı lı maaşı kaç para olacak? memurlar ne kadar zam alacak?

Memurlar – 2020 yılı , , , memurların Ocak ayı lı maaşları şimdiden merak edilmeye başlandı. Memur ve memur emeklisine 2020'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için ise yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayı için yüzde 3, ikinci 6 ayı için ise yüzde 3 zam yapılmasına karar verilmişti. Bu bağlamda Ocak 2020'de açıklanacak son 6 aylık enflasyon yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını aşarsa memur ve emeklisi yüzde 4'lük yeni zamma ek olarak fark alacak olup buna göre maaşlar haberimizde verdiğimiz tablo şeklinde olacaktır. İşte 2020 yılı polis, öğretmen, hemşire,

Polis, öğretmen, hemşire, memur zamlı maaşı ne kadar olacak?

Memurlar – Yapılan zamların ardından 2020 yılı için memurların maaşlarının ne kadar olacağı merak konusudur. 2020 yılında kadro derecelerine göre memur maaşları ne kadar olacak? Hükumet ve memur sendikaları arasında 5 milyon memur ve memur emeklisinin 2020-2021 için mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı ve durum hakem heyetine kalmıştı. Hakem heyetinin toplanıp memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve oluşursa enflasyon farkı verilmesi kararını açıklamasının ardından maaş rakamları da belli olmuş oldu.

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