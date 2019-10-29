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  • 29.10.2019 13:43
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 13:48

GİB duyurdu! cezalarında indirim fırsatı! İşte detaylar

ndan yapılan duyuruda cezalarının yüzde 50'ye varan indirimlerle ödenebileceği bildirildi. İndirim fırsatı ile ilgili bir broşür hazırlayan GİB, başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili de bilgi verdi. İşte vergi cezalarında indirim fırsatı ile ilgili detaylar...

Vergi mükelleflerinin kesilen vergi cezaları için dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep etme hakkı var. Çoğu kişi uzlaşma ve cezada indirim kısmının nasıl işlediğini bilmiyor. Bu yüzden Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflere rehber olacak bir broşür hazırladı. Broşürde vergi cezalarındaki indirime dikkat çekildi.

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