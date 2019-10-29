Vergi mükelleflerinin kesilen vergi cezaları için dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep etme hakkı var. Çoğu kişi uzlaşma ve cezada indirim kısmının nasıl işlediğini bilmiyor. Bu yüzden Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflere rehber olacak bir broşür hazırladı. Broşürde vergi cezalarındaki indirime dikkat çekildi.