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  • 28.10.2019 12:01
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 12:04

Kredi çeken milyonları ilgilendiriyor! Dosya masrafı için mahkemeden emsal karar

Kahramanmaraş'ta ev almak çektiği kredinin dosya masrafını tüketici hakem heyetine başvurarak alan bir vatandaş, aldığı dosya masrafının faizlendirildiğini tespit edince yeniden hukuki süreç başlattı. Vatandaşın itirazı üzerine tüketici hakem heyetinin verdiği 855 lira 44 kuruşluk dosya masrafı faizinin iadesi kararına banka itiraz etti. Bankanın itirazını görüşen Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tüketiciyi haklı bularak bankanın itirazını reddetti.

Kahramanmaraş'ta, Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyetinin verdiği dosya masrafı faizinin iadesi kararına banka tarafından yapılan itirazı reddeden Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 855 lira 44 kuruş faizin müşteriye ödenmesine hükmetti.

Merkez Onikişubat ilçesinde ev almak için 2009 yılında bir bankadan 72 ay vadeyle 38 bin 500 lira kredi çeken R.K, bir süre sonra bankanın dosya masrafını tüketici hakem heyetine başvurarak aldı.

Daha sonra bankanın kredi evrakını avukatı Serkan Özgül ile inceleyen R.K, bankanın dosya masrafı üzerinden de geri ödeyeceği parayı faizlendirdiğini tespit etti.

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