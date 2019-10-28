EYT'de son dakika... Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen EYT'liler ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT konusunda Meclis'in önünde 3 yöntem olduğunu söyleyip bu yöntemleri değerlendirmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "EYT gündemimizde yok" açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? İşte 28 Ekim EYT ile ilgili son gelişmeler...

BAŞKAN ERDOĞAN EYT İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldiği sırada bir vatandaşın EYT sorusuna yanıt verdi. Makam aracının yanına giden bir vatandaş, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" cevabını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" cevabın verdi.

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