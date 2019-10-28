Taşeron İşçi - 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül ayında eğitim yardımı yapıldı ve Ekim ayında 5 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. Taşeron işçilere yapılması beklenen enflasyon zammı ve asgari ücret zammına ilişkin şu an yeni bir gelişme söz konusu değil. Ancak sözleşme gereği kamuda çalışan işçilere 2020 Ekim ayında belediyede çalışan işçilere ise 2020 Haziran'a kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan yani 4/D'li olan taşeron işçiler için ardı ardına gelen haberler ardından taşeron işçilerin maaş durumlarının ne olacağı daha da merak edildi. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.

TAŞERON İŞÇİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bu noktada yerel mahkemenin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyor ise 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde %4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek.

TAŞERON SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ