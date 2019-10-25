Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.10.2019 11:45
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 11:45

? oldu? Ev sahibi olmak isteyenlere destek!

İlk defa konut sahibi olacaklar için devlet konut hesabını sunmuştu. Bu bağlamda binlerce kişi bu hesaba başvurmuş ve detayları araştırmıştı. Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak larına, hesap sahiplerinin ödeme planlarına ve devlet katkısına ilişkin hususlara yönelik esaslar yeniden düzenlendi. Bu bağlamda devlet, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara konut hesabı ile katkı payı yardımı yapıyor. Peki konut hesabı için başvuru şartları nelerdir? oluyor.

Ev sahibi olacaklara destek! O tutar artıyor

Vatandaşları ev sahibi olabilmesi için devlet tarafından sağlanan katkılarla düşük faizli kredi uygulaması yapılmaktadır. Peki, konut hesabı nasıl açılır? Konut hesabı devlet katkısından kimler faydalanabilir? İlk defa konut sahibi olacakları desteklemek amacıyla başlatılan konut hesabı uygulamasındaki asgari ödeme tutarı, her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Değişiklikle, konut hesabı uygulamasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak. Konut hesabı için alt limit 250 TL, üst limit 2500 TL'dir. Katılımcı Konut hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKonut hesabı nedir? Devlet katkısı ne kadar oldu? Ev sahibi olmak isteyenlere destek!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri