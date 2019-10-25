Vatandaşları ev sahibi olabilmesi için devlet tarafından sağlanan katkılarla düşük faizli kredi uygulaması yapılmaktadır. Peki, konut hesabı nasıl açılır? Konut hesabı devlet katkısından kimler faydalanabilir? İlk defa konut sahibi olacakları desteklemek amacıyla başlatılan konut hesabı uygulamasındaki asgari ödeme tutarı, her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Değişiklikle, konut hesabı uygulamasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak. Konut hesabı için alt limit 250 TL, üst limit 2500 TL'dir. Katılımcı Konut hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ