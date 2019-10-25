Kazanca göre vergi Yeni vergi paketine göre zenginden daha fazla vergi alınacak. 5 milyon liradan pahalı konut için Değerli Konut Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi gibi yenilikler var.

'ÇOK kazanandan çok, az kazanandan az vergi' alınmasını hedefleyen ve doğrudan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni vergi paketi Meclis'e sunuldu. Pakette lüks konutlara yeni vergi, tapu harçlarının gerçek değerinden ödenmesi, yüksek gelir elde eden sporcuların daha fazla vergi vermesi, hakemlerin istisna kapsamından çıkarılması, döviz alım satımında verginin artırılması için yetki alınması gibi düzenlemeler bulunuyor. 'Dijital Hizmet Vergisi ve Değerli Konut Vergisi' gibi yeni vergiler getiriliyor. İşte paketten satır başları:



Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 gelir vergisi verecek.



Evinin değeri 5-7.5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7.5-10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 vergi ödeyecek. Hiçbir geliri olmayan ve emeklilerin tek meskenleri, vergiden muaf tutulacak. Hakemlerin kazançlarındaki istisna kalkacak.



Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak.



HAZAL ATEŞ