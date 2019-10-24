Mücevhere 75 bin TL ödül

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 'Kadın' temasıyla duyurulan 12. Mücevher Tasarım Yarışması'na başvurular 22 Aralık'a kadar devam ediyor. Finali, 20 Mart 2020'de gerçekleştirilecek yarışma kapsamında; birinciye 75 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye de 5 bin lira ödül verilecek.
- Ekonomi
- 24.10.2019
- Gazete
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