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  • 24.10.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 16:59

Dolarda hareketlilik! 24 Ekim dolar ve oldu? İşte piyasalarda güncel fiyatlar

Bir süredir dolar global piyasalarda dengesiz grafikler çiziyor. Bu nedenle ülkemizde insanlar genelde altın almayı tercih ediyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması ve Merkez Bankası'nın bugün faiz açıklamasıyla beraber dolardaki güncel durum merak edilmeye başlandı. Yatırımcılar şimdilerde 24 Ekim dolar ve oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte piyasalarda güncel fiyatlar...

Dolarda hareketlilik! İşte dolar ve euroda son durum...

Son dönemlerde doların inişli ve çıkışlı bir grafik sergilemesi nedeniyle insanlar altına yatırım yapıyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasının ardından dolarda düşüş yaşanmaya başladı. Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte dolar ve eurodaki son durum merakla araştırılmaya başlandı. İşte 24 Ekim dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı...

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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