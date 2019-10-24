Burs borcu olanlar dikkat!

Üniversitede aldığım KYK bursunu geri ödeyemezsem neler olur?
Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilere dönemleri kapsayan ödemeler verir. Başvuru dahilinde yapılan ödemeler, geri ödemeli bir borç kapsamındadır. Eğitim hayatınızı bitirdiğiniz anda en az 2 yıl içinde geri ödemeniz beklenir. Erteleme kapsamında başvuru yapmayıp biriktirdiğiniz borca gecikme zammı uygulanmaktadır. İşsizlik durumunuz var, lisans eğitimden sonra yüksek lisans sürecine devam edecek ya da askerlik sebebiyle ödeyememe durumu doğuyorsa başvuru ile borç ertelenebilmektedir. Ertelediğiniz borcun sürekli birikmesi demek toplam borcunuzun zam oranıyla beraber artması demektir. Devlet sizden borcunu tahsil etmek için taksitlendirme imkanı sunmuştur ve ödemelerinizi taksite bölme fırsatı tanımıştır. Vergi dairelerine yapılacak ödemelerin tamamen silinmesi ender durumlarda olmaktadır. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan ve 'bir daha iş göremez' ibaresi ile yapılan ciddi bir uyarı niteliği varsa, ya da kişinin vefatı olmuşsa alınan borç silinmektedir. Bunun haricinde olan durumlarda ödeme yükümlülüğü vardır ve aylara bölünerek geri istenecektir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilere dönemleri kapsayan ödemeler verir. Başvuru dahilinde yapılan ödemeler, geri ödemeli bir borç kapsamındadır. Eğitim hayatınızı bitirdiğiniz anda en az 2 yıl içinde geri ödemeniz beklenir. Erteleme kapsamında başvuru yapmayıp biriktirdiğiniz borca gecikme zammı uygulanmaktadır. İşsizlik durumunuz var, lisans eğitimden sonra yüksek lisans sürecine devam edecek ya da askerlik sebebiyle ödeyememe durumu doğuyorsa başvuru ile borç ertelenebilmektedir. Ertelediğiniz borcun sürekli birikmesi demek toplam borcunuzun zam oranıyla beraber artması demektir. Devlet sizden borcunu tahsil etmek için taksitlendirme imkanı sunmuştur ve ödemelerinizi taksite bölme fırsatı tanımıştır. Vergi dairelerine yapılacak ödemelerin tamamen silinmesi ender durumlarda olmaktadır. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan ve 'bir daha iş göremez' ibaresi ile yapılan ciddi bir uyarı niteliği varsa, ya da kişinin vefatı olmuşsa alınan borç silinmektedir. Bunun haricinde olan durumlarda ödeme yükümlülüğü vardır ve aylara bölünerek geri istenecektir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.