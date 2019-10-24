Burs borcu olanlar dikkat! Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. Bugün İmal'e,"Üniversitede aldığım KYK bursunu geri ödeyemezsem neler olur?" sorusu soruldu. İşte o sorunun yanıtı...

Üniversitede aldığım KYK bursunu geri ödeyemezsem neler olur?

Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilere dönemleri kapsayan ödemeler verir. Başvuru dahilinde yapılan ödemeler, geri ödemeli bir Eğitim hayatınızı bitirdiğiniz anda en az 2 yıl içinde geri ödemeniz beklenir. Erteleme kapsamında başvuru yapmayıp biriktirdiğiniz borca gecikme uygulanmaktadır. durumunuz var, lisans eğitimden sonra yüksek lisans sürecine devam edecek ya da askerlik sebebiyle ödeyememe durumu doğuyorsa başvuru ile borç ertelenebilmektedir. Ertelediğiniz borcun sürekli birikmesi demek toplam borcunuzun zam oranıyla beraber artması demektir. Devlet sizden borcunu tahsil etmek için taksitlendirme imkanı sunmuştur ve ödemelerinizi taksite bölme fırsatı tanımıştır. Vergi dairelerine yapılacak ödemelerin tamamen silinmesi ender durumlarda olmaktadır. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan ve 'bir daha iş göremez' ibaresi ile yapılan ciddi bir uyarı niteliği varsa, ya da kişinin vefatı olmuşsa alınan borç silinmektedir. Bunun haricinde olan durumlarda ödeme yükümlülüğü vardır ve aylara bölünerek geri istenecektir.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL Kredi ve YurtlarKurumu öğrencileredönemleri kapsayanödemeler verir. Başvurudahilinde yapılan ödemeler,geri ödemeli bir borç kapsamındadır.Eğitim hayatınızıbitirdiğiniz anda en az 2 yıliçinde geri ödemeniz beklenir.Erteleme kapsamındabaşvuru yapmayıp biriktirdiğinizborca gecikme zam mıuygulanmaktadır. İşsizlik durumunuz var,lisans eğitimden sonra yükseklisans sürecine devamedecek ya da askerlik sebebiyleödeyememe durumudoğuyorsa başvuru ile borçertelenebilmektedir.Ertelediğiniz borcun süreklibirikmesi demek toplamborcunuzun zam oranıylaberaber artması demektir.Devlet sizden borcunu tahsiletmek için taksitlendirmeimkanı sunmuştur ve ödemelerinizitaksite bölme fırsatıtanımıştır. Vergi dairelerineyapılacak ödemelerintamamen silinmesi enderdurumlarda olmaktadır.Tam teşekküllü bir hastanedenalınan ve 'bir daha işgöremez' ibaresi ile yapılanciddi bir uyarı niteliği varsa,ya da kişinin vefatı olmuşsaalınan borç silinmektedir.Bunun haricinde olan durumlardaödeme yükümlülüğüvardır ve aylara bölünerekgeri istenecektir. TÜM MANŞETLER