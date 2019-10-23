Kadın istihdamına 4 milyonluk katkı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ülkemizdeki işveren ve kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranı yüzde 16. Bu bizim istediğimiz seviyede değil" dedi. Kadın istihdamında ilerleme sağlandığını vurgulayan Selçuk, 2007'den 2018'e kadar kadın istihdamında 4 milyona yakın artış gerçekleştirildiğini bildirdi.
ÜNIVERSİTELİLERE HIZLI İNTERNET
Turkcell'in yeni hayata geçirdiği proje sayesinde üniversite öğrencileri, kampüslerinde yüksek hızlı internet kullanabilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde Turkcell Wi-Fi noktalarının bulunduğu 50'den fazla üniversite kampüsünde geçerli olan hizmetle üniversiteliler ücretsiz internet kullanabilecek.
FİBA'DA BAYRAK DEĞİŞİMİ
FİBA Holding ve FİNA Holding'in genel kurullarında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Murat Özyeğin getirildi. Murat Özyeğin, FİBA Grubu'nun kurucusu, babası Hüsnü Özyeğin'den grubun liderliğini devraldı. Ayşecan Özyeğin Oktay Başkan Yardımcısı olurken; Hüsnü Özyeğin grubun Onursal Başkanı unvanını aldı.
BÜTÇE MARATONU YARIN BAŞLIYOR
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kapsamında 40 genel bütçeli kamu idaresi, 127 üniversite, 47 özel bütçeli kamu idaresi, 10 düzenleyici ve denetleyici kamu idaresi olmak üzere toplam 224 kamu idaresinin bütçesinin görüşüleceğini söyledi. Elvan, bütçe görüşmelerine yarın başlanacağını anlattı.
HAZİNE'NİN MALİYETİ İNDİ
Ekim ayı iç borçlanma programı kapsamında haftanın ilk gününde 3 ay vadeli kuponsuz bono ihracında yüzde 14, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ise yüzde 14.47 faizle borçlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün düzenlediği 2 ihalede faiz düşüşü devam etti. Hazine'nin 12 ay vadeli kuponsuz bono ihalesinde faiz yüzde 14.18'e geriledi.
ÜNIVERSİTELİLERE HIZLI İNTERNET
Turkcell'in yeni hayata geçirdiği proje sayesinde üniversite öğrencileri, kampüslerinde yüksek hızlı internet kullanabilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde Turkcell Wi-Fi noktalarının bulunduğu 50'den fazla üniversite kampüsünde geçerli olan hizmetle üniversiteliler ücretsiz internet kullanabilecek.
FİBA'DA BAYRAK DEĞİŞİMİ
FİBA Holding ve FİNA Holding'in genel kurullarında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Murat Özyeğin getirildi. Murat Özyeğin, FİBA Grubu'nun kurucusu, babası Hüsnü Özyeğin'den grubun liderliğini devraldı. Ayşecan Özyeğin Oktay Başkan Yardımcısı olurken; Hüsnü Özyeğin grubun Onursal Başkanı unvanını aldı.
BÜTÇE MARATONU YARIN BAŞLIYOR
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kapsamında 40 genel bütçeli kamu idaresi, 127 üniversite, 47 özel bütçeli kamu idaresi, 10 düzenleyici ve denetleyici kamu idaresi olmak üzere toplam 224 kamu idaresinin bütçesinin görüşüleceğini söyledi. Elvan, bütçe görüşmelerine yarın başlanacağını anlattı.
HAZİNE'NİN MALİYETİ İNDİ
Ekim ayı iç borçlanma programı kapsamında haftanın ilk gününde 3 ay vadeli kuponsuz bono ihracında yüzde 14, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ise yüzde 14.47 faizle borçlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün düzenlediği 2 ihalede faiz düşüşü devam etti. Hazine'nin 12 ay vadeli kuponsuz bono ihalesinde faiz yüzde 14.18'e geriledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.