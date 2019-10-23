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  • 23.10.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 18:29

Hareketlilik sürüyor! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı alış satış fiyatı

Vatandaşlar arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen nda hareketlilik devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.865,00 liradan satıldı. Bu kapsamda yatırım için altın alan vatandaşlar Gram, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 23 Ekim canlı alış satış altın fiyatları...

Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte güncel fiyatlar...

Global piyasalarda doların güvenirliğini kaybetmesi nedeniyle vatandaşlar güvenilir bir yatırım aracı olan altına yöneldi. Uzun süredir dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, kademeli olarak aşağı yönlü eğilim gösteriyor. Bu nedenle altın alıp yatırım yapan vatandaşlar şimdi büyük bir merakla altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, gram, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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