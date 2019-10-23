Girişimciye yeni destek müjdesi

Girişimcilere yeni destek müjdesi geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB'in girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanacak girişimcilere, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. Bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak" dedi. Müjdeyi TechXtile Start- Up Challenge ile Bursa Textile Show açılış töreninde duyuran Varank, "Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit, 70 bin liraya çıkacak. Kredinin teminatını ise Kredi Garanti Fonu verecek. Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüzi miktarda bir faiz ödemesi yapmış olacak. Biz bu programla, girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek bir katkı sağlamayı hedefledik" diye konuştu. Varank, yurt dışından gelen girişimciler için 'hoş geldin' paketi ve girişimci vizesi gibi uygulamaları ilgili bakanlıklarla çalışacaklarını dile getirdi. Üniversitesanayi işbirliğini daha güçlü ve verimli bir hale getirmek amacıyla başlatılan Sanayi Doktora Programı için geçen hafta çağrıya çıktıklarını hatırlatan Varank, tekstil mühendislerinin de söz konusu programa başvurması için çağrıda bulundu.
DETAYLARI BELLİ OLDU
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),
Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ile iş fikri olanları destekliyor. Program kapsamında geleneksel girişimcilere 60 bin liraya kadar, ileri girişimcilere ise 370 bin liraya varan destek sağlanıyor. Yeni kredi programı ise geleneksel girişimcilere yönelik olacak. Geleneksel girişimcilere 50 bin liraya varan finansman desteği sunulacak.
DETAYLARI BELLİ OLDU
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),
Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ile iş fikri olanları destekliyor. Program kapsamında geleneksel girişimcilere 60 bin liraya kadar, ileri girişimcilere ise 370 bin liraya varan destek sağlanıyor. Yeni kredi programı ise geleneksel girişimcilere yönelik olacak. Geleneksel girişimcilere 50 bin liraya varan finansman desteği sunulacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.