Memura fazla mesai zammı Devlet memurlarının fazla mesai ücretleri ve yurt içi harcırahları yeni yılda zamlanacak. Yeni yılda memurların saat başı fazla çalışma ücreti yüzde 6.1 artışla 2.26 lira olacak. Yurt içi gündelikler de 42,15- 73,25 liraya yükselecek.

Devlet memurlarının fazla mesai ücretleri ve yurt içi harcırahları yeni yılda zamlanacak. 2020 yılı Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre; memurların saat başı fazla çalışma ücreti yeni yılda yüzde 6.1 artış gösterecek. 2,13 lira olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak'tan itibaren 2,26 lira olarak uygulanacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere 2,25 lira yerine 2,39 lira fazla mesai ödenecek. Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının yurt içi gündelik tutarı 67,4 liradan 73,25 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 42,15 lira ödenecek.