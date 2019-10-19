Uçan Ceket, Damat mağazalarında satışa sunuldu. Damat'ın açıklamasına göre, tasarım, inovasyon ve dikiş kalitesinin bir araya geldiği en uç nokta olan Uçan Ceket, tüketicilerle buluştu. Zahmetli ve kusursuz bir el işçiliğiyle astar, vatka ve diğer üretim malzemelerinden arınmış bir şekilde yalnızca inovatif kumaşlardan üretilen gömlek hafifliğindeki Uçan Ceketler, 'Yeni Lüks'ün kumaşa bürünmüş halini yansıtıyor.
- Ekonomi
- 19.10.2019
- Gazete
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