Son dakika! Palandöken'den önemli uyarı: Sakın bu mesajlara inanmayın!

Mağduriyetlerin önlenmesi için devremülk satışlarının denetim altına alınması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Henüz inşaatına dahi başlanmayan, maketleri gösterilerek vatandaşı yanıltan devremülk satışları denetlenmeli. Bedava tatil kazandınız, günübirlik ücretsiz tura davetlisiniz vb. gibi vaatlerle vatandaşları göstermelik tesislere götürüp çeşitli stratejilerle devremülk satın almaya ikna ediyorlar. Özellikle sağlık turizminden faydalanmak isteyen yaşlıları kaplıca, termal kaynak, şifalı su gibi vaatlerle kandırıyorlar. Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu tür tesisleri takip etmeli. Dolandırıcılık vak'alarının yaşanmaması için devremülk satışları denetim altında olmalı" dedi.



Devremülk tatillerine karşı uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bazı dolandırıcılar tarafından vatandaşlara daha tatil siteleri ve tesisler yapılmadan kağıt üzerinden çeşitli yöntemlerle satış yapılıyor. Farklı ikna teknikleri ve yöntemler kullanılarak vatandaşlar bir şekilde sözleşmeyi imzalıyor. Ancak sonra ortada ne tesis ne de otel olduğu ortaya çıkıyor. Yıllardır çok sayıda vatandaşımız devremülk dolandırıcılığından mağdur oldu. Herkes birbirinden duyuyor, benim başıma gelmez diyor ama gün geçmeden yeni dolandırıcılık vak'aları yaşanıyor. İşini hakkıyla yapan ve düzgün hizmet veren devremülk firmalarını istisna dışı tutuyorum. Ancak vatandaşlarımızın daha fazla mağdur olmaması için devremülk satışları denetlenmeli. Çünkü bu dolandırıcılık vak'aları ülkemizdeki turizm sektörünü de olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

"BİR KURUŞUNUZU BİLE KAPTIRMAMAK İÇİN DİKKATLİ OLUN"

Vatandaşların devremülk satın almadan önce belediyeden imar ve yapı ruhsatlarını sorgulaması gerektiğini ifade eden Palandöken, "Bu devirde kimse kimseye bedava tatil ya da gezi hediye etmez. Vatandaşlarımızın bedava diye gittiği bu geziler çok daha pahalıya mal olmasın. O yüzden vatandaşlar devremülk satın almadan önce belediyeden imarlarını, yapı ruhsatını, projesini sorgulamalı. Görmediği ve henüz inşaatı bitmeyen yerlerden, maket, broşür, reklam, vs gibi şeyler üzerinden asla karar verilmemeli. Şüphe duyulan durumlar yetkili makamlara bildirilmeli. Vatandaşlarımız bir kuruşunu bile kaptırmamak için çok dikkatli olmalı" şeklinde konuştu.