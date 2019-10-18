Esnafa kredi kolaylığı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TESKOMB İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Halk Bankası'nca kullandırılan kredilere ilişkin, "Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda yapabilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek" dedi.
12 BİN LİRA MAAŞ İLGİSİ
Emirates Havayolları'nın kabin görevlisi alımı için İstanbul'da düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Kabin görevlisi olmak için Türkler'in yanı sıra yabancılar da etkinliğe ilgi gösterdi. İşe kabul edileceklerin ortalama maaşları 2 bin 660 dolardan başlayacak ve Dubai'de su, elektrik hizmetleri de dahil mobilyalı ücretsiz konaklama imkanı sağlanacak.
SOSYAL YARDIMLARDA 'ARTI' DÖNEMİ
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda 'artı' dönemini başlatmayı hedeflediklerini belirterek, "Başvurusu yapılan vatandaşlarımızın sosyal durum incelemelerine uygun olarak ihtiyaç tespitleri ve yardımları yapılacak, ayrıca birbirleriyle ilişkili farklı kurumlar tarafından müdahale gerektiren sorunlarla ilgili ortak müdahale alanı oluşturacağız" dedi.
ENGELLİ ÇOCUKLARA EVDE FİZYOTERAPİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, evinden çıkamayacak bedensel engelli çocuklara özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından verilecek evde fizyoterapi hizmetinin başladığı duyuruldu. Ailelerin, özel eğitim değerlendirme kurullarına başvurması gerekiyor.
BELEDİYELERE YENİ KAYNAK
AK Parti, belediyelerin daha iyi hizmet sunmasını sağlamak için hazırladığı yerel yönetimler paketi kapsamında gelirleri artırıcı bazı adımlar planlıyor. MTV'nin yüzde 10'unun ve park cezası gibi duran trafiğe ceza kesme yetkisinin belediyelere verilmesi gündemde.
12 BİN LİRA MAAŞ İLGİSİ
Emirates Havayolları'nın kabin görevlisi alımı için İstanbul'da düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Kabin görevlisi olmak için Türkler'in yanı sıra yabancılar da etkinliğe ilgi gösterdi. İşe kabul edileceklerin ortalama maaşları 2 bin 660 dolardan başlayacak ve Dubai'de su, elektrik hizmetleri de dahil mobilyalı ücretsiz konaklama imkanı sağlanacak.
SOSYAL YARDIMLARDA 'ARTI' DÖNEMİ
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda 'artı' dönemini başlatmayı hedeflediklerini belirterek, "Başvurusu yapılan vatandaşlarımızın sosyal durum incelemelerine uygun olarak ihtiyaç tespitleri ve yardımları yapılacak, ayrıca birbirleriyle ilişkili farklı kurumlar tarafından müdahale gerektiren sorunlarla ilgili ortak müdahale alanı oluşturacağız" dedi.
ENGELLİ ÇOCUKLARA EVDE FİZYOTERAPİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, evinden çıkamayacak bedensel engelli çocuklara özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından verilecek evde fizyoterapi hizmetinin başladığı duyuruldu. Ailelerin, özel eğitim değerlendirme kurullarına başvurması gerekiyor.
BELEDİYELERE YENİ KAYNAK
AK Parti, belediyelerin daha iyi hizmet sunmasını sağlamak için hazırladığı yerel yönetimler paketi kapsamında gelirleri artırıcı bazı adımlar planlıyor. MTV'nin yüzde 10'unun ve park cezası gibi duran trafiğe ceza kesme yetkisinin belediyelere verilmesi gündemde.
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