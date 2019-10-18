Doğa Sigorta'nın, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ile 2018/2019 sezonunda başlayan isim sponsorluğu 2019/2020 sezonunda da devam ediyor. Sponsorluğun devamına yönelik imzalar Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı tarafından atıldı. Nihat Kırmızı, geçen yıl takımla bir arada gerçekleşen sosyal sorumluluk çalışmalarına bu yıl çok daha geniş kapsamlı ve etkili projeler ekleyeceklerini aktardı. Kırmızı, futbol sponsorluğunun ülkemizde daha fazla talep görmesine rağmen, amatör branşlara destek vermenin ve toplumsal bilinci geliştirmeye hizmet etmenin kurumlara ayrı bir değer kattığını belirtti.