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2019/2020 Sezonunda da ’nın sponsoru...

'nın, ile 2018/2019 sezonunda başlayan isim sponsorluğu 2019/2020 sezonunda da devam ediyor. Sponsorluğun devamına yönelik imzalar Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı tarafından atıldı.

Doğa, spora olan desteğını sürdürüyor

Doğa Sigorta'nın, ile 2018/2019 sezonunda başlayan isim sponsorluğu 2019/2020 sezonunda da devam ediyor. Sponsorluğun devamına yönelik imzalar Başkanı Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı tarafından atıldı. , geçen yıl takımla bir arada gerçekleşen sosyal sorumluluk çalışmalarına bu yıl çok daha geniş kapsamlı ve etkili projeler ekleyeceklerini aktardı. Kırmızı, futbol sponsorluğunun ülkemizde daha fazla talep görmesine rağmen, amatör branşlara destek vermenin ve toplumsal bilinci geliştirmeye hizmet etmenin kurumlara ayrı bir değer kattığını belirtti.

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