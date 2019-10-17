Türkıye ile Sırbistan, KOBİ'ler bağlamında işbirliğine gidecek. KOSGEB, Sırp muadili Sırbistan Kalkınma Ajansı (RAS) ile mutabakat zaptı imzaladı. Buna göre; KOSGEB ve RAS, kurumsal altyapılarını geliştirmek amacıyla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak. Mutabakat zaptı ile iki kurum, KOBİ'leri desteklemeyi amaçlayan politika, önlem ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunacak. KOBİ'lere yönelik faaliyetler için tecrübe paylaşımı yapacak olan KOSGEB ve RAS, işbirliğini geliştirmek için uzman programları düzenleyecek. Taraflar, KOBİ'lerin ticari ilişkilerini geliştirmek ve ortak girişimleri teşvik etmek için karşılıklı iş gezileri düzenlerken, bölgelerinde KOBİ'lerle ilgili iş fırsatları hakkında bilgi paylaşacak. İki kurum, KOBİ'ler ve KOBİ'lerle ilgili kuruluşlar için eğitim, bilgilendirme programları organize edecek. İki ülke arasında KOBİ'ler bağlamında hayata geçirilecek işbirliğinin detayları, KOSGEB ve RAS arasında kararlaştırılacak eylem planı kapsamında belirlenecek.



Mutabakat zaptına KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile RAS Başkanı Rados Gazdiç imza attı.