Askere iş güvencesi İş yasamız askere giden gençler için önemli hükümler içeriyor. 31. Madde'de "Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler, bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe, o andaki şartlarla işe almak zorundadır" diyor.

İş yasamız askere giden gençler için önemli hükümler içeriyor. 31. Madde'de "Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler, bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe, o andaki şartlarla işe almak zorundadır" diyor. İşveren bunu yapmaz ise yine aynı maddede işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat ödemesi gerektiği de yazılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, askerlik bitiminden sonra 2 ay içinde başvurmak. Askere gidecek çalışan zamanı gelince istifa ederek kıdem tazminatını alma hakkına sahip. Burada tazminatı hak edecek kıdem aranıyor. Yani kişinin en az 1 yıl o işyerinde çalışmış olması gerekiyor. Askere giderken ayrılmak mecburiyeti de yok. Zaten birçok firma da yetişmiş elemanını kaybetmek istemiyor. Bu durumda sözleşme askıya alınıyor ve askerlik dönüşü devam ediyor. Bu durumda tazminat ödenmiyor. Askerlik nedeniyle işten ayrılanlar diğer şartları taşımaları halinde işsizlik maaşına da hak kazanıyorlar. Askere hemen giderlerse işsizlik maaşını dönünce alabilirler. Hemen gitmezlerse gittikleri tarihte maaş kesilir ve kalanını dönünce alırlar. Bunun için İŞKUR'a başvurmaları gerekiyor. Askerlik süresi ileride emeklilik hesabında da etkili oluyor. Askere sigortadan önce gidenler askerlik sürelerini borçlanarak, emekli olacakları yaşı 2 yıla kadar geri çekebiliyor. İşe başlangıç tarihi bu süre kadar geri gidiyor ve hesap buna göre yapılıyor.



HAK KAYBI YAŞANMIYOR

İstifa ederse de tazminat alır.

Askerlik dönüşü işsizlik maaşı alabilirler.

Eski işyerinde tekrar çalışma hakkı bulunur.

Askerliği kadar prim kazanır.

Askerliği kadar sigortasını geri çekip, erken emekli olur.



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