Uçakta tavan fiyat başladı Bayram ve tatil dönemlerinde iç hat uçak bilet fiyatlarının astronomik artışını engellemek adına 6 yıl önce ekonomi sınıfında tavan ücret uygulaması konulurken, yeniden belirlenen tek yön için 450 liralık tavan ücret havayolu şirketleri tarafından bilet fiyatlarına yansıtılmaya başlandı. İşte Takvim Gazetesi’nin 16 Ekim 2019 tarihli ekonomi sayfalarından derlediğimiz haberler…

Bayram ve tatil dönemlerinde iç hat uçak bilet fiyatlarının astronomik artışını engellemek adına 6 yıl önce ekonomi sınıfında tavan ücret uygulaması konulurken, yeniden belirlenen tek yön için 450 liralık tavan ücret havayolu şirketleri tarafından bilet fiyatlarına yansıtılmaya başlandı. Havayolu şirketlerinin yoğun talep aldığı noktalara tavan ücret uyguladığı görüldü.



DÖVİZİYLE EV ALANA VERGİ YOK!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından getirilen dövizle yapılan konut alımları, ulusal güvenlik hizmetleri, köylere bağışlanan tesisler, belediyelerin yolcu taşımacılığında kullandığı araçlarda KDV istisnasını genişletti. Bedeli döviz olarak Türk ekonomisine getirilmek koşuluyla konut ve işyeri teslimlerinde vergi istisnası hakkı tanındı.



İŞ PORTFÖY QUASAR GYF TANITILDI

İş Portföy'ün gayrimenkul yatırım fonları çatısı altına giren 'İş Portföy Quasar GYF'nin tanıtımı yapıldı. yapıldı. İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, "Dünyanın En İyi Rezidansı ödülü ile onurlandırılan Quasar İstanbul'da yer alan rezidans ve ofisler, artık İş Portföy'ün Gayrimenkul Yatırım Fonları çatısı altında" dedi.