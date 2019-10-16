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  • 17.10.2019 07:25
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 07:25

son dakika! 17 Ekim bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar?

, yüzde 1.0 civarı düştükten sonra Brexit belirsizlikleri etkisiyle yeniden yükselişe geçerken, paladyum fiyatları tedarik eksikleri etkisiyle yüzde 2.0’nin üzerinde yükseldi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 280 bin 410 liraya geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 17 Ekim ...

Altın fiyatları son dakika... Altın piyasasında, en düşük 280 bin 410 lira, en yüksek 283 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,56 azalışla 280 bin 410 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 458,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,18 düşüşle 281,50 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

17 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

17 Ekim Perşembe günü gram altın 281,89 liradan alınırken, 281,97 liradan satılıyor.

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