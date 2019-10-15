Teknoloji için dev davet

İş insanları, yöneticiler ve yatırımcılar için referans kaynağı olan China Today Türkiye, son sayısında Çin'deki teknolojik gelişmeleri inceledi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın, 3 büyük telekom şirketinin ilk ticari 5G lisanslarını verdiğini yazan dergi, Çinli firmalardan Türk ve dünya firmalarına 5G'de ortak çalışma teklifini sayfalarına taşıdı. Haberde Çin'in, 5G'nin geliştirilmesine ilişkin tüm süreçte uluslararası işbirliğine açık olduğunu belirtildi.
Birçok Çinli telefon üreticisi 5G modellerini piyasaya sürerken, ülkede eğitimden sağlığa pek çok sektörde 5G kullanılmaya başlandı. 5G teknolojisinin 2020-2025 yılları arasında Çin'de 3 milyondan fazla kişiye iş yaratması bekleniyor.
112'LERİN ALTYAPISI TURKCELL'E EMANET
44 ilde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne yeni nesil özellikler katan 112 Acil Çağrı Merkezleri projesinin, İstanbul'dan sonra Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki 25 ilde daha altyapı, donanım ve kurulum yüklenicisi Turkcell oldu. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, ihaleyi Turkcell'in kazandığını söyledi.
TÜRKİYE'DEN YÖNETİCİ TRANSFERİ
Samsung Türkiye'de Strateji Direktörü Can Kuterdem, Samsung'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'ne Mobil Cihazlar Bölge Başkanı olarak atandı. Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Burçin Arabul da Samsung Gulf Electronics'in Tüketici Elektroniği Beyaz Eşya Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Direktörlüğü'ne atandı.
KADINLAR 'IŞIĞIM PEMBE' ETKİNLİĞİNDE
Avon, 23 yıldır sürdürdüğü meme kanseriyle mücadele kampanyasına bu yıl 'Işığım Pembe' sloganıyla devam ediyor. Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte binlerce pembe balon gökyüzüne bırakıldı. Festival kapsamında kadınlara iyi beslenmenin, sporun ve muayenenin önemi anlatıldı.
Birçok Çinli telefon üreticisi 5G modellerini piyasaya sürerken, ülkede eğitimden sağlığa pek çok sektörde 5G kullanılmaya başlandı. 5G teknolojisinin 2020-2025 yılları arasında Çin'de 3 milyondan fazla kişiye iş yaratması bekleniyor.
112'LERİN ALTYAPISI TURKCELL'E EMANET
44 ilde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne yeni nesil özellikler katan 112 Acil Çağrı Merkezleri projesinin, İstanbul'dan sonra Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki 25 ilde daha altyapı, donanım ve kurulum yüklenicisi Turkcell oldu. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, ihaleyi Turkcell'in kazandığını söyledi.
TÜRKİYE'DEN YÖNETİCİ TRANSFERİ
Samsung Türkiye'de Strateji Direktörü Can Kuterdem, Samsung'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'ne Mobil Cihazlar Bölge Başkanı olarak atandı. Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Burçin Arabul da Samsung Gulf Electronics'in Tüketici Elektroniği Beyaz Eşya Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Direktörlüğü'ne atandı.
KADINLAR 'IŞIĞIM PEMBE' ETKİNLİĞİNDE
Avon, 23 yıldır sürdürdüğü meme kanseriyle mücadele kampanyasına bu yıl 'Işığım Pembe' sloganıyla devam ediyor. Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte binlerce pembe balon gökyüzüne bırakıldı. Festival kapsamında kadınlara iyi beslenmenin, sporun ve muayenenin önemi anlatıldı.
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