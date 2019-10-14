Çalışan anneye ayda 650 TL 0-60 ay arası çocuğu olan annelere müjde... 7 ilde hayata geçen proje ile 10 bin 250 kadına her ay yaklaşık 650 lira bakım desteği sağlanacak. Ayrıca başvuran ilk 13 bin anneye 650 lira da kırtasiye desteği olacak.

Çalışan annelere sağlanan desteklere bir yenisi eklendi. Aile, Çalışma ve 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira civarında destek sağlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki 'Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin hayata geçirileceğini belirtti. Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyu mali yardım yapılacağını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi: "Projeden 0-60 aylık çocuklarını Bakanlığımız ya da 650 lira (100 euro) destek sağlanacak." Selçuk, projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da



NASIL BAŞVURULACAK?

Projeye ön kayıtlar 15 Ekim Salı günü saat 14.00'ten itibaren internet üzerinden (www. sgkkurumsalcocukbakımı. org) e-Devlet şifresiyle yapılabilecek. annelere sağlanan desteklere bir yenisi eklendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AB Delegasyonu, 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan, her ay 650 lira civarında destek sağlayacak., kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki 'Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin hayata geçirileceğini belirtti. Projeyle sigortalı çalışan anneleremali yardım yapılacağını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi: "Projeden 0-60 aylık çocuklarını Bakanlığımız ya da Milli Eğitim Bakanlığı 'na bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak. Annelere her ay yaklaşık(100 euro) destek sağlanacak." Selçuk, projeninve'da SGK tarafından uygulanacağını bildirerek, "Bir anne 24 ay destek alabilecek. Ayrıca mali desteğe başvuran ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 euro) kırtasiye desteği de sağlanacak" dedi.ön kayıtlar 15 Ekim Salı günü saat 14.00'ten itibaren internet üzerinden (www. sgkkurumsalcocukbakımı. org) e-Devlet şifresiyle yapılabilecek. TÜM MANŞETLER