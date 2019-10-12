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Engelliye ayda 2.269 TL! zammıyla birlikte güncel maaşlar ne kadar olacak?

’ta sosyal yardımlar artacak. Eğer memur maaş katsayısı Ocak'ta yüzde 5.65 artarsa, için ödeme 537,89 ya, 806,84 liraya çıkacak. Evde bakım aylığı ise bin 462 liraya ulaşacak.

Engelliye ayda 2.269 TL
Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. 3 aylık periyodlarla ödenen , için 509 lira, 763 lira. Evde engelli yakınına bakanlara ise bin 384 lira ödeme yapılıyor. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. Böylece haneye bin 893 71 kuruş ya da 2 bin 148 lira 27 kuruş girebiliyor.

'ta tutarlar artacak. Eğer memur maaş katsayısı Ocak'ta yüzde 5.65 artarsa, yüzde 40-69 engeli olanlar için ödeme 537,89 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlarda 806,84 liraya çıkacak. Evde bakım aylığı ise bin 462 liraya ulaşacak.



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