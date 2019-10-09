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E-ticarete video dopingi

e-Ticaret , e-ticarette ürün videolarının önem kazandığını belirterek, firmalara seslendi: Videolar satın alma kararında etkili oluyor. Bu yöntem rekabette bir adım öne çıkarır.

E-ticarete video dopingi
Online alışverişte ürünle alakalı videolarının satın alma kararında belirleyici rol oynadığını ifade eden e-Ticaret , Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "'ın son verilerine göre bir ürünü almadan önce o ürünle ilgili video izleme oranı yüzde 50'lerin üzerine çıkmış durumda. e-ticaret siteleri de bu trendi gördü ve ürün inceleme videoları paylaşmaya başladı" dedi. Videonun fotoğraf karşısında her geçen gün daha da güçlendiğini belirten , şöyle konuştu: "Fotoğraflı tanıtım bazen hayal kırıklığına yol açabiliyor. Siteler satışını gerçekleştirdiği ürünlerle ilgili kısa ve eğlenceli videolar çekerek bunları sosyal medya platformlarında da paylaşabilir. Bu, rekabette bir adım önde olmak demektir."

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