E-ticarete video dopingi

Online alışverişte ürünle alakalı sosyal medya videolarının satın alma kararında belirleyici rol oynadığını ifade eden TOBB e-Ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "Google'ın son verilerine göre bir ürünü almadan önce o ürünle ilgili video izleme oranı yüzde 50'lerin üzerine çıkmış durumda. e-ticaret siteleri de bu trendi gördü ve ürün inceleme videoları paylaşmaya başladı" dedi. Videonun fotoğraf karşısında her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Çiğdemli, şöyle konuştu: "Fotoğraflı tanıtım bazen hayal kırıklığına yol açabiliyor. Siteler satışını gerçekleştirdiği ürünlerle ilgili kısa ve eğlenceli videolar çekerek bunları sosyal medya platformlarında da paylaşabilir. Bu, rekabette bir adım önde olmak demektir."
- Ekonomi
- 09.10.2019
- Gazete
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