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  • 05.10.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 18:39

Ekim ayı evde bakım aylığı ne zaman yatacak? ne zaman ödenecek?

Şu sıralar evde bakım aylığı alan vatandaşların gündeminde nın ödeneceği tarih yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarih aralığında il il yatırılıyor. Peki, Ekim ayı evde bakım aylığı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? İşte merak edilen detaylar...

Ekim ayı evde bakım aylığı ne zaman yatacak?

Ekim ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşlarının hangi tarihte yatırılacağı merak konusu oldu. Evde bakım paraları her ay il il belirlenen tarih aralıklarında hesaplarda oluyor. Peki, yüz binlerce vatandaşın yakından takip ettiği Ekim ayı evde bakım aylığı ne zaman yatırılacak? Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? İşte cevabı...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım maaşları her ayın ortalarında yatırılmaya başlanıyor.

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