Ekim ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşlarının hangi tarihte yatırılacağı merak konusu oldu. Evde bakım paraları her ay il il belirlenen tarih aralıklarında hesaplarda oluyor. Peki, yüz binlerce vatandaşın yakından takip ettiği Ekim ayı evde bakım aylığı ne zaman yatırılacak? Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? İşte cevabı...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım maaşları her ayın ortalarında yatırılmaya başlanıyor.