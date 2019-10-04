Memura ayda 478 TL Ocak'ta memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Eş yardımına çifte zam gelirken, 2 çocuklu memurun aile yardımı aylık 478 lirayı bulabilecek.

Ocak'ta memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Memurların eş ve çocuk yardımları belirlenen gösterge ve maaş katsayısı çarpılarak hesaplanıyor. Maaş katsayısına yüzde 4 artış ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134'ten 2.273'e çıkacak. Buna göre; gösterge zammı ve yüzde 4'lük katsayı artışı halen 295,45 lira olan eş yardımını 327,30 liraya çıkaracak. Bu tutar, maaş katsayısındaki artış YEP'teki enflasyon tahminine göre yüzde 5.65 gerçekleşirse 332,49 lirayı bulabilecek. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı 73,13 liraya, 6 yaş üstü çocuklar için ödenen tutar ise en az 36,56 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura halen 433 lira ödeniyorken, bu tutar enflasyon tahminlerine göre 478,75 liraya çıkacak.