Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.10.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 11:55

Son dakika: açıklandı

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı , nı açıkladı. Buna göre eylül ayında ihracat 15 milyar 200 milyon dolar, ihracat 132 milyar 505 milyon dolara ulaştı. Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 15 arttı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri