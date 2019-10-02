Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre eylül ayında ihracat 15 Milyar 2200 milyon dolar. İhracat 132 milyar 505 milyon dolara ulaştı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre eylül ayında ihracat 15 Milyar 2200 milyon dolar. İhracat 132 milyar 505 milyon dolara ulaştı
Ayrıntılar birazdan...
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