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Tekstile yüksek lisans katkısı

() ile ve (İTHİB) tarafından, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde 'deki ilk tezli hayata geçiriliyor.

Tekstile yüksek lisans katkısı
İstanbul Teknik Üniversitesi () ile ve (İTHİB) tarafından, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde 'deki ilk tezli hayata geçiriliyor. İşbirliği protokolü imza töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi () Başkanı İsmail Gülle, "İTÜ'nün yetiştirdiği lisansüstü öğrencilerimizin, üretecekleri tezlerle hem akademik literatürü geliştireceklerine hem de yeni üretim teknikleriyle sektörümüze katma değer sağlayacaklarına inancım tam" dedi.

İTHiB Başkanı Ahmet Öksüz de bu yıl başlattıkları Tekstil Mühendisliği Burs ve Projesi'yle ilgili bölüm kontenjanlarının yüzde 42'den yüzde 92'ye çıktığı bilgisini paylaştı.

AZİZE ÇAVUŞ

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