Tekstile yüksek lisans katkısı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Türkiye'deki ilk tezli Teknik Tekstiller Yüksek Lisans Programı hayata geçiriliyor. İşbirliği protokolü imza töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İTÜ'nün yetiştirdiği lisansüstü öğrencilerimizin, üretecekleri tezlerle hem akademik literatürü geliştireceklerine hem de yeni üretim teknikleriyle sektörümüze katma değer sağlayacaklarına inancım tam" dedi.
İTHiB Başkanı Ahmet Öksüz de bu yıl başlattıkları Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi'yle ilgili bölüm kontenjanlarının yüzde 42'den yüzde 92'ye çıktığı bilgisini paylaştı.
AZİZE ÇAVUŞ
İTHiB Başkanı Ahmet Öksüz de bu yıl başlattıkları Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi'yle ilgili bölüm kontenjanlarının yüzde 42'den yüzde 92'ye çıktığı bilgisini paylaştı.
AZİZE ÇAVUŞ
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