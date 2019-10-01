Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın uzun yıllardır merakla beklediği EYT kanunu ile ilgili bu yaz başından bu yana çok hareketli bir gündem yaşanıyor. Özellikle de uzun süredir seslerini devlet kademesine duyurmaya çalışan ve bu konuda sosyal medyayı dinamik biçimde kullanan emeklilikte yaşa takılanlar ya da kamuoyunda verilen kısaltma adlarıyla EYT'liler heyecan yaşamaya başladı. Uzun yıllardır kendilerinin gündeminde olan EYT kanununun siyaset gündemine de taşınmasıyla birlikte bir çözüm umudu doğdu. Özellikle son günlerde EYT kanunu ile ilgili oldukça hareketli gelişmeler yaşanıyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? TIKLA ÖĞREN!

Hem devlet kademesinden hem de siyaset kademesinden emeklilik hayali kuran ancak emeklilik yaşı şartına takılı olduğundan emekli olamayan milyonlarca vatandaşı heyecanlandıran EYT kanunu açıklamaları geliyor. Bu gelişmeler üzerine de Türkiye genelinde 6 milyon EYT'linin en çok merak

ettiği konu EYT kanunu ne zaman çıkacak? Eğer kanun çıkarsa kimleri kapsayacak ve ne zaman emekli olabilecekler soruları oluyor.

Uzmanlar, EYT kanunu ne zaman çıkacak konusuyla ilgili olarak 1 Ekim 2019 yani yarından sonrasını işaret ediyor. Çünkü TBMM, yaz başında girdiği tatilden henüz çıkmadı. 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle TBMM aktif şekilde çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla hem ülke gündeminde çok fazla konu olması hem de yoğun bir çalışma temposunun milletvekillerini ve bakanları bekliyor olmasından dolayı EYT kanunun bu tarihten sonra en kısa süre içerisinde TBMM'de görüşüleceği öngörülüyor. Ancak EYT kanunu ile ilgili detaylar tam olarak net olmadığından, komisyon oluşturulması, detayların

belirlenmesi, TBMM'de görüşülmesi gibi biraz uzunca bir yolculuk bekleniyor.

EYT Kanunu Çıkarsa Kimler Faydalanabilecek?

1 Ekim 2019 tarihinden sonra TBMM'de görüşülerek, onaylanacak bir EYT kanunu Cumhurbaşkanı onayına da gidecek. EYT kanunu çıkarsa ne zaman emekli olurum diye merak eden emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş için EYT kanunu şartları da çok önemli. Eğer EYT kanunu çıkarsa kimleri kapsayacak? Merak edenler için 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar gösteriliyor. Çünkü 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun kapsamında emeklilik yaş erkekler için 60, kadınlar için ise 58 olarak belirlenmişti. Ayrıca emeklilik prim gün sayısı da 7 bine kadar çıkartılmıştı. Bu kanun yüzünden de bugün 6 milyonu aşkın vatandaş, diğer emeklilik şartlarını tamamlamış dahi olsa emeklilik yaşı şartını henüz tamamlayamadığından emekliliklerini alamıyor.

EYT Kanunu Çıkarsa Ne Zaman Emekli Olurum?

EYT kanunu TBMM'de kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 6 milyon vatandaşa emeklilik şansı doğacak. Ancak uzmanlar EYT kanunu çıkarsa ne zaman emekli olurum diye merak eden vatandaşların aceleci olmamaları konusunda uyarıyor. Çünkü EYT kanunu

kapsamında bulunuyor olunsa da 4A(SSK), 4B(BAĞKUR) ve 4C(Emekli Sandığı) için belirlenmiş olan emeklilik koşulları farklılık gösteriyor. Bununla birlikte her vatandaşın sigortalılık durumu da birbirinden farklılık gösterdiğinden, herkesin aniden "çat" diye emekli edilmesi gibi bir durum söz

konusu değil. Böyle bir durum zaten devlet ekonomisi açısından da ağır bir yük meydana getireceğinden, EYT kanunu çıksa dahi 6 milyon EYT'linin emeklilik haklarını alabilmeleri ve kullanmaya başlamaları uzun bir sürece yayılabilir. Ancak EYT kanunun TBMM'nin açılmasıyla birlikte görüşülmeye başlanmasından önce tüm bilgiler "öngörü" düzeyinde kalacaktır. EYT kanuna kimlerin dahil olacağı, hangi şartların sağlanacağı gibi bilgiler için net şeyler söylemek henüz erken. EYT kanunuyla bizleri bekleyen detayları, öğrenmek için EYT'lilerin biraz daha sabırlı olmaları gerekecek.

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