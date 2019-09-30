Veliler, çocuklarının üniversite eğitim masraflarının altından kalkmaya çalışırken, yurt fiyatları ile şok yaşadı. Kimi yurt ücretleri, eğitim ücretlerini solladı. Öğrencilere 1, 2 ya da 4 kişilik oda imkanı sunan lüks koşullardaki yurtların ücretleri, pahalı semtlerdeki ev kiralarını bile geride bıraktı. Rekabeti '5 yıldızlı' hizmete taşıyan özel yurtların yıllık 75 bin lirayı bulan ücretleri, velileri şaşırttı.
Pahalılıkta ipi Bilgili Holding tarafından İstanbul'da 4 şubede hayata geçirilen Republika Academic Apart göğüsledi. Holding'in Ortaköy'deki yurdunda tek kişilik odaların aylık ücreti 5 bin 750 ile 7 bin 500 lira, 10 aylık ücreti de 57 bin 500 ile 75 bin lira arasında, üstelik bu odalar dolmuş durumda. Yurttaki 2 kişilik oda fiyatı aylık 3 bin 750, 3 kişilik odanın fiyatı ise aylık 2 bin 895 lira.
HAVUZ, KÜTÜPHANE, SİNEMA
16 farklı tip odası bulunan yurtta fiyatlar, iç-dış cepheye göre değişiklik gösteriyor. Fiyatlara açık yüzme havuzu, spor salonu, pilates salonu, sinema, oyun alanı, hobi alanı, kütüphane ve servis kullanımı dahil. Yemekhane ve çamaşırhane için ise ekstra ücret isteniyor. Odaların büyüklükleri 15 ile 48 metrekare arasında değişiyor.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
Pahalılıkta ipi Bilgili Holding tarafından İstanbul'da 4 şubede hayata geçirilen Republika Academic Apart göğüsledi. Holding'in Ortaköy'deki yurdunda tek kişilik odaların aylık ücreti 5 bin 750 ile 7 bin 500 lira, 10 aylık ücreti de 57 bin 500 ile 75 bin lira arasında, üstelik bu odalar dolmuş durumda. Yurttaki 2 kişilik oda fiyatı aylık 3 bin 750, 3 kişilik odanın fiyatı ise aylık 2 bin 895 lira.
HAVUZ, KÜTÜPHANE, SİNEMA
16 farklı tip odası bulunan yurtta fiyatlar, iç-dış cepheye göre değişiklik gösteriyor. Fiyatlara açık yüzme havuzu, spor salonu, pilates salonu, sinema, oyun alanı, hobi alanı, kütüphane ve servis kullanımı dahil. Yemekhane ve çamaşırhane için ise ekstra ücret isteniyor. Odaların büyüklükleri 15 ile 48 metrekare arasında değişiyor.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
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