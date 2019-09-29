Altın fiyatları son dakika... Eylül ayının son gününde altın fiyatları merak ediliyor. Son üç haftayı kayıpla kapatan gram altın 30 Eylül'e 272,55 seviyesinde başladı. Geçtiğimiz hafta kapanışında 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,99 azalışla 271,50 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

30 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

30 Eylül Pazartesi günü gram altın 272,55 liradan alınırken, 272,61 liradan satılıyor.