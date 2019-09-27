Çalışana hak arama rehberi Ülkemizde son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle çalışanların hakları koruma altına alınsa da yine de birçok sıkıntı yaşanıyor. Bazı işverenler, çalışanları mağdur eden uygulamalara başvuruyor. Patron hilelerine karşı çaresiz değilsiniz, hakkınızı mutlaka arayın

Ülkemizde son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle çalışanların hakları koruma altına alınsa da yine de birçok sıkıntı yaşanıyor. Özellikle işverenlerin başvurduğu bazı yöntemlere karşı çalışanlar sessiz kalıyor. Ancak yapabileceğiniz çok şey bulunuyor. İşte patron hileleri ve bunlara karşı yapabilecekleriniz: HABERİN DEVAMI

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