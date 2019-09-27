8 milyonun sağlık faturası devletten Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet dar gelirlinin hastane faturasını üstlendi, bu kapsamda aktarılan tutar 45 milyar liraya ulaştı. Borcu olanlar da bu yılın sonuna kadar sağlıktan yararlanabiliyor.

Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet dar gelirlinin hastane faturasını üstlendi, bu kapsamda aktarılan tutar 45 milyar liraya ulaştı. Prim ödeyemediği için hastane hizmetlerinden yararlanamayanlar için de 10 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, vatandaşların aylık 76 liralık GSS primiyle dünyada eşi benzeri olmayan sağlık imkanlarından yararlandıklarını söyledi. Genel Sağlık Sigortası'nın kapsamı yüzde 99.5'e çıkarken, hükümet bugüne kadar 2.5 milyonun üzerinde vatandaşın borcunu yapılandırdı. Borcu olanlar da bu yılın sonuna kadar sağlıktan yararlanabiliyor.





HAZAL ATEŞ