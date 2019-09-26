Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.09.2019 06:56
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 06:56

son durum! Bugün ve oldu? 27 Eylül güncel alış satış fiyatı

son dakika... , Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın faiz indirimi açıklamaları sonrası 5.70'in altına indi. Dünkü işlem gününde en düşük 5.6484 lira ve en yüksek 5.6967 lirayı gördükten sonra, 5.66 - 5.67 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün ve oldu? İşte 27 Eylül güncel ...

Döviz kurlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dolar kuru, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklamaları sonrası 5.70'in alında inmişti. Piyasalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temaslarını izliyor. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.6484 lira ve en yüksek 5.6967 lirayı gördükten sonra, 5.66 - 5.67 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 27 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

DOLAR
Alış: 5,6689
Satış: 5,6731

EURO
Alış: 6,1921
Satış: 6,1986

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? 27 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri