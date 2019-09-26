Döviz kurlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dolar kuru, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklamaları sonrası 5.70'in alında inmişti. Piyasalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temaslarını izliyor. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.6484 lira ve en yüksek 5.6967 lirayı gördükten sonra, 5.66 - 5.67 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 27 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

DOLAR

Alış: 5,6689

Satış: 5,6731

EURO

Alış: 6,1921

Satış: 6,1986