Altın fiyatları son dakika... Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatları, küresel ekonomik yavaşlama ve Orta Doğu gerginlikleri etkisiyle yükseldikten sonra, ABD'deki politik belirsizlikler etkisiyle karışık seyretti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

27 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

27 Eylül Cuma günü gram altın 274,18 liradan alınırken, 274,23 liradan satılıyor.