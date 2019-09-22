THY ve AnadoluJet'ten iç hat yolcularına yeni paket

Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet, yurt içi uçuşlarında sundukları uçuş paketlerini bugün itibarıyla yeniledi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de, 50 şehirdeki 52 havalimanına seyahat eden misafirlerine konforlu bir uçuş deneyimi sunan THY, ürün ve hizmetlerini yolcularının memnuniyetini artıracak projelerle geliştirmeye devam ediyor. Bayrak taşıyıcı havayolu, iç hat uçuşlarında misafirlerinin tercihine sunduğu uçuş paketlerinde bugün itibarıyla değişikliği gitti.

Ekonomi sınıfı için üç, business sınıfı için ise bir olmak üzere dört farklı bilet tipinde hazırlanan yeni uçuş paketleri, yolculara diledikleri ürün ve hizmetleri tercih etme fırsatı sunuyor. Misafirperverliği ve uçak içi ikramları dünya çapında takdir toplayan THY, tüm bilet tiplerinde ücretsiz ikram sunmaya ise devam edecek.

Daha önce ekonomi kabini için "Ekonomi Promosyon" ve "Ekonomi Esnek" olarak iki farklı tipte sunulan uçuş paketleri yeni dönemde "EcoFly", "ExtraFly" ve "PrimeFly" seçeneklerinden oluşuyor.

Business sınıfında ise tüm ayrıcalıklar tek pakette yolculara sunulmaya devam edecek.

EcoFly seçeneğinde 15 kilogram bagaj, 1 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretli bilet değişikliği ve kesintili iade hakkı tanınıyor.

"ExtraFly" seçeneğinde ise, 20 kilogram bagaj, 1 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretsiz koltuk seçimi, 250 ekstra bonus mil, ücretli bilet değişikliği ve kesintili iade hakkı sunulurken, "PrimeFly"da ise 25 kilogram bagaj, 1 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretsiz koltuk seçimi, 500 ekstra bonus mil, ücretsiz bilet değişikliği ve 12 saate kadar kesintisiz iade hakkı veriliyor.

"Business seçeneğinde ise, 30 kilogram bagaj, 2 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretsiz koltuk seçimi, özel yemek servisi, business lounge kullanımı, ücretsiz bilet değişikliği ve 12 saate kadar kesintisiz iade hakkı tanınıyor.

THY'nin yeni uygulamasına dair bütün detaylara "www.thy.com" internet sitesinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.

ANADOLUJET DE YURT İÇİ UÇUŞ PAKETLERİNİ YENİLEDİ

Uçmayan kalmasın sloganıyla Anadolu'yu bir uçtan bir uca bağlayan ve AnadoluJet, yurt içi uçuşlarında sunduğu uçuş paketlerinde bugün itibarıyla yeni bir uygulama başlattı.

AnadoluJet, tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak 3 yeni uçuş paketi ile yolcularına kendileri için en uygun olanı seçme imkanı sunmaya başladı. Daha önce, promosyon ve esnek sınıf olmak üzere iki farklı opsiyonla yolculara sunulan uçuş paketleri yeni dönemde "Standart", "EkstraJet" ve "KonforJet" seçeneklerinden oluşuyor.

"Standart" seçeneğinde yolcular, 15 kilogram, bagaj, 8 kilogram kabin bagajı ve ücretsiz ikram hakkında sahip iken, "EkstraJet" seçeneğinde yolculara 20 kilogram bagaj, 8 kilogram kabin bagajı, standart koltuk seçimi ve ücretli bilet değişikliği ve ücretsiz ikram hakkı tanınıyor.

"KonforJet" 20 kilogram bagaj, 8 kilogram kabin bagajı, standart koltuk seçimi, ücretsiz bilet değişiklik, kesintisiz iade ve ücret ikram hakkı sunuluyor.

Yeni uçuş paketleri ile AnadoluJet yolcuları, sunulan ek hizmetlere daha uygun fiyatlarla sahip olma imkanı elde edecek. Her pakette misafirlerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sunan marka, geliştirdiği projeler ile ürün ve hizmet yelpazesini geliştirmeye devam ediyor.

AnadoluJet'in yeni uygulamasına dair bütün detaylara "www.anadolujet.com" internet sitesinden, çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.