İnşaat sektörü Moskova’da buluştu

Moskova'da gelenekselleşen Proestate Uluslararası Gayrimenkul Yatırımı Forumu, bu yıl 13. kez kapılarını açtı. Forum, 800'den fazla uluslararası gayrimenkul şirketinden 2 bine yakın uzmanı bir araya getirdi. 200 konuşmacının bilgi ve tecrübelerini paylaştığı forumda, Turkuvaz Medya da Para ve Forbes dergileri ile yerini aldı. Turkuvaz Medya'nın THY ana sponsorluğunda forum içinde düzenlediği özel etkinliğe çok sayıda üst düzey isim katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Moskova Hükümeti Yeni Bölge Geliştirme Dairesi Başkanı Vladimir Zhidkin, Moskova Türk Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Zeynep Gündüz ve Proestate Forum Direktörü Pavel Goncharov'un konuşma yaptığı etkinlikte, uluslararası gayrimenkul firmalarının temsilcileri ve yatırımcılar bilgi paylaşımı yaptı. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, şunları aktardı: "İki ülke liderleri arasında son yıllarda artan pozitif ilişkilerin ticari ilişkilerimize de pozitif katkı sunacağına inanıyorum. İki ülke arasında 100 milyar dolar olan ticaret hacmi hedefimize çok kısa sürede ulaşacağımızdan şüphem yok. Konut ve emlak alanında Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ile detaylarını konuştuğumuz mutabakat zaptı, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile Yakuşev arasında Ekim ayında imzalanacak."
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar Moskova'daki etkinlikte konuşma yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar Moskova'daki etkinlikte konuşma yaptı.
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