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  • 18.09.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 10:54

18 Eylül yatan iller sorgulama! 2019 evde bakım aylığı hangi illere yattı?

18 Eylül yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere evde bakım yardımı yapılmaktadır. Bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen bakım aylığının bugün hangi illere yattığı araştırılıyor. Peki, hangileri? İşte 18 Eylül sorgulama...

18 Eylül evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım aylığı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakım maaşından yararlanan vatandaşlar 18 Eylül'de aylığın hangi illere yattığını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetiminde verilen evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Peki, evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte 18 Eylül evde bakım maaşı sorgulama...

18 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN (E-DEVLET)

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