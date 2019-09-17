E Nabız giriş nasıl yapılır? Tahlil ve Laboratuvar sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyete geçirilen ve Türkiye' deki tüm sağlık kuruluşları ile entegre çalışan platform, "Kişisel Sağlık Sistemi" olarak isimlendiriliyor. E-Nabız sistemi, sağlık sisteminden aldığı sağlık verilerinin vatandaşlar ve sağlık alanında uzman/yetkili kişiler tarafından mobil ve online ortamda görüntülenebilmesine yardımcı oluyor. Bu özelliğiyle de dijital ortamda hizmet veren tıbbi özgeçmiş niteliği taşıyor. Vatandaşlar E-Nabız sistemi aracılığıyla;

Sağlık kuruluşlarına başvuruları(randevu geçmişi),

Tahlil ve görüntüleme(kan tahlili, röntgen vb.),

Alınan reçete ve ilaç detaylarını görüntüleme(rapor tarihi, reçete detayı, kullanılan ilaçların süre ve doz bilgileri),

Hastalık ve teşhis bilgileri,

Gibi genel sağlık bilgileriyle, kişiselleştirilebilir ara yüz sayesinde tüm tıbbi geçmişi dijital ortamda düzenleyebilme ve takip edebilme imkanı bulunuyor.

E-Nabız Sistemi Kayıt Nasıl Yapılır?

E-Nabız sistemine kayıt işlemlerini dijital ortamda birkaç işlemle kolayca tamamlayarak, güncel sağlık verilerinizin takibini hızlı ve güvenli şekilde yapabilirsiniz. E-Nabız sistemi kayıt işlemlerini e-Devlet Kapısı aracılığı ile yapabilirsiniz. E-Nabız sistemi kayıt işlemi için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor;

E-Nabız sistemi resmi web adresi "enabiz.gov.tr" adresine giriş yapın.

Platform üzerinde soldaki sisteme giriş kısmının altında bulunan "e-Devlet Üzerinden Kayıt Olun" isimli kırmızı butona tıklayın.

Buraya tıkladığınızda e-Devlet giriş ekranına yönlendirilirsiniz. E-Devlet giriş ekranında "T.C. kimlik kartı", "e-Devlet şifresi", "mobil imza", "e-imza" ve "internet bankacılığı" şeklindeki tüm giriş yöntemlerinden dilediğinizi kullanarak, "e-Devlet kimlik doğrulama" işlemini tamamlayın.

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra yeniden E-Nabız platformuna yönlendirilirsiniz.

E-Nabız sayfasında sistem kaydının oluşturmasına ilişkin kural ve koşullara ilişkin detaylı bilgilendirme penceresi açılır. Bu pencerede yer alanları dikkatlice okuduktan sonra onaylayarak, kayıt işlemine devam etmek istiyorsanız alttaki "E-Nabız sistemi kullanım koşullarını okudum" seçeneğinin yanındaki kutucuğa "tik" işaretini koymak için tıklayın.

Onay vermenizin ardından kayıt işlemi için gerekli bilgileri girmeniz gereken ekrana ulaşırsınız. Bu ekranda;

Yaşadığı ülke ve şehir seçimini yapın.

Boy ve kilo bilgilerinizi doğru olarak girin.

Sağlık bilgilerinizin kimler tarafından erişilebileceğini mevcut seçeneklerden istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz (Dilerseniz kayıt işlemi tamamlandıktan sonra buradaki seçimlerinizde değişiklik yapabilirsiniz).

E-Posta adresi ve cep telefonu numarası şeklindeki iletişim bilgilerinizi girin.

E-Nabız sistemine güvenli giriş için kendi "E-Nabız şifrenizi" oluşturun. Şifreyi tekrar girin.

Altta yer alan "Kaydet" butonuna tıklayın.

Ekranda çıkan penceredeki kutucuğa, sistem tarafından otomatik gönderilen cep telefonunuza gelen onay kodunu girin. Daha sonra "Onay" tuşuna tıklayarak, kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

Kayıt işlemini sadece bir defa yaptıktan sonra dilediğiniz zaman Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sistemine giriş yaparak, tıbbi özgeçmişinizi takip edebilirsiniz.

E-Nabız Giriş Nasıl Yapılır?

E-Nabız sistemine kayıt işlemini bir defa yaptıysanız, dilediğiniz zaman sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Nabız sistemine giriş yapmak için;

E-Nabız resmi adresi "enabiz.gov.tr" adresine girin.

Sol kısımda bulunan giriş penceresindeki T.C. kimlik numarası ve E-Nabız şifresi (kayıt işleminde belirlediğiniz şifre) bilgilerinizi girin ve "Giriş" tuşuna tıklayın.

Doğrudan e-Devlet Kapısı ile güvenli giriş yapmak için ise sağ kısımdaki ilk kutucuk olan "E-Devlet Üzerinden Giriş" seçeneğine tıklayın. Açılan e-Devlet giriş ekranında kimlik doğrulaması yaparak da E-Nabız sistemine giriş yapabilirsiniz.

E-Nabız Laboratuvar, Tahlil Sonuçları Sorgulama

Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm sağlık kuruluşlarında yaptırdığınız laboratuvar testlerinizin ve tahlillerinizin sonuçlarını tüm detaylarıyla birlikte E-Nabız sisteminde görebilirsiniz. E-Nabız tahlil sonuçları sorgulama için sisteme giriş yaptıktan sonra sol kısımda bulunan kırmızı şeritli menüden "Tahlillerim" seçeneğine tıklayarak, dilediğiniz tahlil sonucunu görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca bu seçeneğin bir altında bulunan "Görüntülerim" seçeneği ile de tüm röntgen, MR vb. testlerinizin sonuçlarına da ulaşabilirsiniz.