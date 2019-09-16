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  • 17.09.2019 07:27
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 07:27

17 Eylül sorgulama! 2019 hangileri?

yatan iller hangileri? Evde bakım aylığından yararlanan vatandaşlar 17 Eylül'de hangi illere yattığını araştırmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetiminde verilen evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e-Devlet'ten öğrenebilirsiniz. Peki, hangileri? İşte 17 Eylül ...

17 Eylül evde bakım maaşı sorgulama

17 Eylül evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında. Engelli ve yaşlıların bakımı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere evde bakım yardımı verilmektedir. Bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen bakım maaşının bugün hangi illere yattığı merak ediliyor. Peki, evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte 17 Eylül evde bakım maaşı sorgulama...

17 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN (E-DEVLET)

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