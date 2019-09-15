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  • 15.09.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 18:46

15 Eylül evde bakım maaşları yatan iller: Evde bakım parası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Her ay belirli tarihler aralığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetiminde hesaplara yatırılan evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı merakla araştırılıyor. alan on binlerce vatandaş arama motorlarında evde bakım maaşları yatan iller hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, 15 Eylül evde bakım maaşları yatan iller nasıl sorgulanır? İşte bakım maaşı sorgulama bilgisi...

Evde bakım maaşları yatan iller nasıl sorgulanır?

Evde bakım parası yatırıldı mı? Evde bakım aylığı alan vatandaşlar maaşların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. Bakım aylığı alan vatandaşlar, maaşların hesaba yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden rahatlıkla öğrenebiliyor. Peki, 15 Eylül evde bakım maaşları yatan iller nasıl sorgulanır? İşte çok araştırılan o sorunun yanıtı...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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