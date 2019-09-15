15 Eylül evde bakım maaşları yatan iller: Evde bakım parası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Evde bakım parası yatırıldı mı? Evde bakım aylığı alan vatandaşlar maaşların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. Bakım aylığı alan vatandaşlar, maaşların hesaba yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden rahatlıkla öğrenebiliyor. Peki, 15 Eylül evde bakım maaşları yatan iller nasıl sorgulanır? İşte çok araştırılan o sorunun yanıtı...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ