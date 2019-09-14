Evde çalışana sigorta desteği

Hükümet; evde üretim yapanlar, çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçilerinin koşullarını iyileştirmek için harekete geçti. Bu kesimin kayıtlı istihdama geçişini sağlamak için 'özel prim dönemi' uygulaması başlıyor. Buna göre; yılın belirli aylarında gelir elde edenler için özel prim ödeme planı hazırlanacak. Esnek istihdam imkanlarının artırılması amacıyla çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak. İstihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak, teşvikler sadeleşecek.



HAZAL ATEŞ